Yok böyle All-Star!

A Spor'dan yayınlanan dev şölen, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden güzel basketlerin atıldığı organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, rahat bir galibiyet elde etti. SİNAN Erdem Spor Salonu'ndaki organizasyona, basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken; gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri ilgiyle takip edildi. İyi bir oyun ortaya koyan Kırmızı Takım, ilk yarıyı 76-68 önde geçti. İkinci yarıda da De Colo'nun takımı karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Larkin'li Kırmızı Takım, dev şölenden 144-128'lik skorla galip ayrıldı. İTÜ Basket'in oyuncusu Goodwin, attığı 33 sayıyla MVP ödülünü elde etti.



TÜRKOĞLU LARKIN'LE

Larkin'le buluşan Hidayet Türkoğlu, 'zaman işliyor' diyerek milli formayı giymesiyle ilgili konuştuklarını belirtti. Türkoğlu, "Birkaç gün zaman istedi. En geç salı günü bize net cevabını verecek" dedi.



YALÇIN GRANIT'E BÜYÜK ONUR

Efsanevi basketbol adamı Yalçın Granit, tüm zamanların en iyi ismi olarak gösterildi. Granit'in 4 numaralı forması da tüm zamanların en iyi All Star oyuncusu olarak salona asıldı.



MELİH YİNE ŞAMPİYON

Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nı F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kazandı. Harrison, Buğrahan Tuncer, Wiltjer, Perry Jones ve Kalinoski'yle mücadele eden Mahmutoğlu, üst üste 3. kez bu yarışmayı kazandı ve All-Star'da bunu başaran ilk isim oldu.



ROBINHO'DAN AYAKLA ASİST

Smaç Yarışması renkli görüntülere sahne olurken, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho, Johnson'a ayağıyla asist yaptı.



ONURALP BİTİM UÇTU

Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu. Emanuel Terry (Bandırma) ve Nicholas Johnson (T. Telekom) ile yarışan genç oyuncu, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.



All-Star'da şarkıcı Ben Fero, mini bir konser verdi. Ünlü rapçi, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.



Ergin Ataman, Türkiye Eğitim Gönüllüleri'ne bağış yapma koşuluyla, imzalı tişörtlerden hediye ederek anlamlı bir hareket gerçekleştirdi.