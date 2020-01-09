Ergin Ataman: Kazanmak için oyun stratejimizi sahaya yansıtmalıyız
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'ya konuk olacakları maçı kazanmak için top kaybı ve ribauntlara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
Ergin Ataman yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona'nın yıldız isimlere sahip ve iyi basketbol oynayan bir takım olduğunu ifade ederek, "Hücumda Nikola Mirotic ile Kyle Kuric skorer oynarken, Malcolm Delaney, Brandon Davies ve Ante Tomic'in de etkili olduğu önemli anlar var. Adam Hanga'nın enerjisi ve savunma sertliği tüm takıma yansıyabiliyor. Kazanmak için hücumda top kaybı yapmadan ve ribaunt kontrolü sağlayarak kendi oyun stratejimizi sahaya yansıtmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını aktararak, "Onlara ilk maçta kaybetmiştik. Bu maçı da biz kazanmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
- 09.01.2020
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Yorum
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