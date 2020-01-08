Anadolu Efes Barcelona deplasmanında
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın ve 10 Ocak Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Altı galibiyetle 14. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak. İki takım, Buesa Arena'da TSİ 23.00'te karşılaşacak.
Ligde 14 galibiyetle zirvede yer alan Anadolu Efes ise cuma günü İspanya'da Barcelona ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
9 Ocak Perşembe:
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)
22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan)
23.00 Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Beko
23.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
10 Ocak Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Zenit (Rusya)
22.30 Bayern Münih (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)
22:45 ASVEL (Fransa) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
23.00 Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes
23.00 Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
Anadolu Efes Barcelona deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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