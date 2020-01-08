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08 Ocak 2020, Çarşamba
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deplasmanında

Anadolu Efes Barcelona deplasmanında

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri ve 'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın ve Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Altı galibiyetle 14. sırada bulunan , yarın 'nın Baskonia takımına konuk olacak. İki takım, Buesa Arena'da TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Ligde 14 galibiyetle zirvede yer alan ise cuma günü İspanya'da ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.

PROGRAM

'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

9 Ocak Perşembe:

22.00 ALBA Berlin () - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Panathinaikos ()

23.00 Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Beko

23.00 (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

10 Ocak Cuma:

20.00 Khimki () - Zenit (Rusya)

22.30 (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22:45 ASVEL (Fransa) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

23.00 Barcelona (İspanya) - Anadolu Efes

23.00 Valencia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

  1. 08.01.2020
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