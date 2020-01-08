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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Beko 'da Baskonia ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak

Basketbol 18. hafta maçında Beko, 9 Ocak'ta 'nın Baskonia takımına konuk olacak. İspanya'nın Vitoria kentinde geçen sezon 'in düzenlendiği Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen hafta 'da 'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta 'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beko, 87-80 kazanmıştı.

NUNNALLY 1,5 YIL SONRA

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally, yaklaşık 1,5 yıl sonra sarı-lacivertli formayı giyecek.2016-2017, 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve önemli başarılar elde eden ABD'li oyuncu, geçen hafta tekrar sarı-lacivertli takıma oldu. Fenerbahçe'ye 1,5 yıl sonra dönen 29 yaşındaki oyuncu, yarın ekibi karşısında tekrar sarı-lacivertli formayı terletecek. Nunnally, sarı-lacivertlilerle son olarak 13 Haziran 2018'de resmi bir maça çıkmıştı.

AVRUPA'DA 527. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına yarın Baskonia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

BASKONİA'YLA 25. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle yarın THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.

Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.

  1. 08.01.2020
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