Fenerbahçe Beko İspanya'da Baskonia ile karşılaşacak
Basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, 9 Ocak'ta İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak. İspanya'nın Vitoria kentinde geçen sezon Dörtlü Final'in düzenlendiği Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde ilk yarıyı 6 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off potasının 2 galibiyet gerisinde 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen hafta Yunanistan'da Olympiakos'u 96-87 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini bitirmişti.
Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan yeni başantrenörü Dusko Ivanovic yönetiminde geçen hafta Barcelona'yı 76-74 yenen Baskonia, ilk yarıyı 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 12. sırada tamamladı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 87-80 kazanmıştı.
NUNNALLY 1,5 YIL SONRA
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi James Nunnally, yaklaşık 1,5 yıl sonra sarı-lacivertli formayı giyecek.2016-2017, 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve önemli başarılar elde eden ABD'li oyuncu, geçen hafta tekrar sarı-lacivertli takıma transfer oldu. Fenerbahçe'ye 1,5 yıl sonra dönen 29 yaşındaki oyuncu, yarın İspanya ekibi karşısında tekrar sarı-lacivertli formayı terletecek. Nunnally, sarı-lacivertlilerle son olarak 13 Haziran 2018'de resmi bir maça çıkmıştı.
AVRUPA'DA 527. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 527. maçına yarın Baskonia karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 526 karşılaşmada 301 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 324 maçın 190'ını kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
BASKONİA'YLA 25. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, İspanyol rakibiyle yarın THY Avrupa Ligi'nde 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce THY Avrupa Ligi'nde oynanan 24 maçta taraflar, 12'şer galibiyet elde etti.
Rakibine son 9 maçta bir kez yenilen Fenerbahçe Beko, son 4 müsabakayı da kazandı.
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
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