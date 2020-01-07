MAÇ SONUCU San Pablo Burgos 92-84 Teksüt Bandırma
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk yarısını 49-44 önde kapattığı karşılaşmada İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 92-84 yenildi.
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 10'uncu maçında İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a konuk oldu.
Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu ev sahibi ekibin 26-20'lik üstünlüğüyle geçildi, ancak Teksüt Bandırma devreyi 49-44 önde tamamladı.
3'üncü çeyrek sonunda 8 sayı farkla (73-65) öne geçen San Pablo Burgos, karşılaşmayı da 92-84 kazandı.
Bu sonuçla Teksüt Bandırma gruptaki 6'ncı mağlubiyetini, San Pablo Burgos ise 6'ncı galibiyetini elde etti.
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