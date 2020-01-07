MAÇ SONUCU San Pablo Burgos 92-84 Teksüt Bandırma - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 92-84

MAÇ SONUCU San Pablo Burgos 92-84 Teksüt Bandırma

Teksüt , B Grubu'nda ilk yarısını 49-44 önde kapattığı karşılaşmada İspanyol temsilcisi 'a 92-84 yenildi.

Teksüt , B Grubu'ndaki 10'uncu maçında İspanyol temsilcisi 'a konuk oldu.

Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu ev sahibi ekibin 26-20'lik üstünlüğüyle geçildi, ancak devreyi 49-44 önde tamamladı.

3'üncü çeyrek sonunda 8 sayı farkla (73-65) öne geçen San Pablo Burgos, karşılaşmayı da 92-84 kazandı.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma gruptaki 6'ncı mağlubiyetini, San Pablo Burgos ise 6'ncı galibiyetini elde etti.

  1. 08.01.2020
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