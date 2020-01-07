Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe'ye transferde yeşil ışık... Basketbol da sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe için transferde konuşulan isimlerden biri olan Ekpe Udoh, Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Yazdığı tweette gelecekte dönebileceğini belirten Udoh, "Benim yanımda olan Türk taraftarlara sesleniyorum, bu yıl değil ancak belki gelecekte dönebilirim."dedi.

Udoh, EuroLeague'de Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezonda 1 şampiyonluk yaşamıştı.