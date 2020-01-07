Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Beko'nun unutulmaz oyuncularından olan sosyal medya hesabı üzerinden mesajı yolladı. Başarılı basketbolcu, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi konumuna gelmişti.

'dan 'ye transferde ... da sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe için transferde konuşulan isimlerden biri olan Ekpe Udoh, Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Yazdığı tweette gelecekte dönebileceğini belirten Udoh, "Benim yanımda olan Türk taraftarlara sesleniyorum, bu yıl değil ancak belki gelecekte dönebilirim."dedi.

Udoh, EuroLeague'de Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezonda 1 şampiyonluk yaşamıştı.

  1. 07.01.2020
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