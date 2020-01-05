Galatasaray transferi bitirdi derken... Volkan Demirel'den şok!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi... Sezon sonunda 20. şampiyonluğu elde ederek 4. yıldızını takmak isteyen sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Bu bağlamda savunma, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bu kez gündem 3. bölge... Sarı lacivertliler, Muriç'e yardımcı olacak bir isme imza attırmak için bir çok golcü ile temasa geçerken, Galatasaray için 'neredeyse anlaştı' denilen yıldıza kancayı attı! Sarı lacivertlilerde teknik heyette bulunan ve hem takım içi kontrolü hem de transfer için görevlendirilen Volkan Demirel, Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı atmak için harekete geçti! İşte o dev operasyonun ayrıntıları...

5 Ocak 2020 Pazar 12:24 Güncelleme: 05.01.2020 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





