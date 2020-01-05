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Galatasaray transferi bitirdi derken... Volkan Demirel'den şok!
Galatasaray transferi bitirdi derken... Volkan Demirel'den şok!
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi... Sezon sonunda 20. şampiyonluğu elde ederek 4. yıldızını takmak isteyen sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Bu bağlamda savunma, orta saha ve forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bu kez gündem 3. bölge... Sarı lacivertliler, Muriç'e yardımcı olacak bir isme imza attırmak için bir çok golcü ile temasa geçerken, Galatasaray için 'neredeyse anlaştı' denilen yıldıza kancayı attı! Sarı lacivertlilerde teknik heyette bulunan ve hem takım içi kontrolü hem de transfer için görevlendirilen Volkan Demirel, Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı atmak için harekete geçti! İşte o dev operasyonun ayrıntıları...
5 Ocak 2020 Pazar 12:24
Güncelleme: 05.01.2020 12:26
Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kalmaya devam eden Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi transfer...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertli kurmaylar, eksik veya yetersiz olarak gördükleri yerleri tespit ederek, bu bölgelerdeki en uygun isimlerle iletişime geçerek, kısa sürede uyum sağlayabilecek yıldızlarla anlaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında Max Kruse, Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodriguez gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de en kritik noktalardan biri forvet hattı olarak ön plana çıktı.
Özellikle Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sakatlığında büyük sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler, bu bağlamda yurt içi ve yurt dışında belirledikleri yıldızları masaya yatırdı.
Fenerbahçe teknik heyeti, hem 2. yarıdaki şampiyonluk yürüyüşüne katkıda bulunabilecek hem de kritik maçlarda ön plana çıkabilecek, aynı zamanda geleceğe dair yatırım olarak görülecek isim çalışmalara başladı.