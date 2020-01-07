MAÇ SONUCU TOFAŞ 84-82 Unicaja Malaga
7Days EuroCup TOP 16 Turu'nda H Grubu'ndaki ilk maçına çıkan TOFAŞ, İspanyol ekip Unicaja Malaga'yı son anlara doğru oldukça zorlanmasına karşın 84-82 mağlup etmeyi başardı ve gruba galibiyetle başladı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP 16 Turu H Grubu'nda ilk hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk etti.
Karşılaşmaya konuk ekip Dario Brizuela'nın dış atış isabetiyle başlarken, 8-0'lık seri yakalayan TOFAŞ skoru 8-3'e getirdi. Zorlu randevunun ilk periyodunda organize hücum eden TOFAŞ, Tarık Phillip ve Devin Williams ile etkili olurken, bu bölümü ev sahibi ekip 26-22 önde tamamladı.
İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken, üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. 17'nci dakika 40-40'lık eşitlikle geçilirken, devredeki son dakikada DJ White ve Devin Williams'ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 48-44'lük skor avantajıyla girdi.
Dönüşte özellikle savunmada daha sert bir görüntü çizen temsilcimiz, İspanyol rakibine kolay atış şansı tanımadı. 21'inci dakikada Matt Lojeski'nin dış atış isabetiyle fark da 7'ye çıktı: 51-44.
Direnç gösteren Unicaja Malaga ise, Jaime Fernandez ve Deon Thompson'ın üst üste üçlükleriyle farkı bire indirdi ve daha sonrasında Thompson, bu kez orta mesafe basketiyle takımını öne geçirdi: 57-58.
Periyodun son 3 dakikasına girilirken; savunmasında bir kez daha iyi organize olan TOFAŞ, hücumda da aksamayınca kader periyoduna 71-63 önde başladı.
Son periyodun başında TOFAŞ, Devin Williams'ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 73-63. 34'üncü dakikaya girerken Berk Uğurlu'nun basketiyle skoru 81-70'e getiren ev sahibi ekip, maçın geride kalan bölümlerinde oldukça kötü bir hücum performansı sergiledi. TOFAŞ, 5 buçuk dakika boyunca sayı bulamazken, İspanyol ekip üst üste bulduğu sayılarla oyuna dengeyi getirdi ve bitime son 44 saniye kala Deon Thompson'ın basketiyle 81-82 öne geçti.
Uzun bir süre sonra Berk Uğurlu'nun basketiyle TOFAŞ bitime 23 saniye kala skoru 83-82'ye getirdi. Maçın son hücumunu Unicaja Malaga değerlendiremezken, potasını iyi savunan TOFAŞ, kazandığı serbest atışta da başarı sağladı ve parkeden 84-82 galip ayrıldı.
Gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini alan TOFAŞ, ilk kez mücadele ettiği 7Days EuroCup Son 16 Turu'na iyi başladı.
- 08.01.2020
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