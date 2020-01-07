MAÇ SONUCU TOFAŞ 84-82 Unicaja Malaga - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU TOFAŞ 84-82

MAÇ SONUCU TOFAŞ 84-82 Unicaja Malaga

7Days EuroCup TOP 'nda H Grubu'ndaki ilk maçına çıkan TOFAŞ, İspanyol ekip 'yı son anlara doğru oldukça zorlanmasına karşın 84-82 mağlup etmeyi başardı ve gruba galibiyetle başladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP H Grubu'nda ilk hafta mücadelesinde temsilcisi 'yı konuk etti.

Karşılaşmaya konuk ekip Dario Brizuela'nın dış atış isabetiyle başlarken, 8-0'lık seri yakalayan TOFAŞ skoru 8-3'e getirdi. Zorlu randevunun ilk periyodunda organize hücum eden TOFAŞ, Tarık Phillip ve ile etkili olurken, bu bölümü ev sahibi ekip 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken, üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. 17'nci dakika 40-40'lık eşitlikle geçilirken, devredeki son dakikada DJ White ve Devin Williams'ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 48-44'lük skor avantajıyla girdi.

Dönüşte özellikle savunmada daha sert bir görüntü çizen temsilcimiz, İspanyol rakibine kolay atış şansı tanımadı. 21'inci dakikada Matt Lojeski'nin dış atış isabetiyle fark da 7'ye çıktı: 51-44.

Direnç gösteren Unicaja Malaga ise, Jaime Fernandez ve 'ın üst üste üçlükleriyle farkı bire indirdi ve daha sonrasında Thompson, bu kez orta mesafe basketiyle takımını öne geçirdi: 57-58.

Periyodun son 3 dakikasına girilirken; savunmasında bir kez daha iyi organize olan TOFAŞ, hücumda da aksamayınca kader periyoduna 71-63 önde başladı.

Son periyodun başında TOFAŞ, Devin Williams'ın basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 73-63. 34'üncü dakikaya girerken 'nun basketiyle skoru 81-70'e getiren ev sahibi ekip, maçın geride kalan bölümlerinde oldukça kötü bir hücum performansı sergiledi. TOFAŞ, 5 buçuk dakika boyunca sayı bulamazken, İspanyol ekip üst üste bulduğu sayılarla oyuna dengeyi getirdi ve bitime son 44 saniye kala Deon Thompson'ın basketiyle 81-82 öne geçti.

Uzun bir süre sonra Berk Uğurlu'nun basketiyle TOFAŞ bitime 23 saniye kala skoru 83-82'ye getirdi. Maçın son hücumunu Unicaja Malaga değerlendiremezken, potasını iyi savunan TOFAŞ, kazandığı serbest atışta da başarı sağladı ve parkeden 84-82 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini alan TOFAŞ, ilk kez mücadele ettiği 7Days EuroCup Son 16 Turu'na iyi başladı.

  1. 08.01.2020
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