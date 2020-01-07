Pistons'da Blake Griffin ameliyat edildi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Pistons'da ameliyat edildi

Pistons'da Blake Griffin ameliyat edildi

Amerikan () takımlarından 'da bu sezon sakatlığı nedeniyle 19 maçta takımını yalnız bırakan , dizinden ameliyat edildi.

Amerikan () takımlarından 'ın all-star forveti , dizinden ameliyat edildi.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 19 maçta takımını yalnız bırakan Griffin, parkelerden bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Griffin, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 30 yaşındaki basketbolcunun dönüş tarihinin belirsiz olduğu paylaşıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise 6 kez all-star seçilen oyuncunun, sezonu kapattığı öne sürüldü.

Kariyerinde 21,7 sayı, 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan Griffin, bu sezon maç başına 15,5 sayı ve 4,7 ribaunt üretti.

  1. 08.01.2020
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