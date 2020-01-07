ING All-Star 2020'de başantrenörler belli oldu!
19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020 etkinliğinde takımların başında, sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı Ufuk Sarıca olacak.
Basketbolda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ING All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile lig ikincisi Pınar Karşıyaka'nın çalıştırıcısı Ufuk Sarıca, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.
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