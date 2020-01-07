ING All-Star 2020'de başantrenörler belli oldu! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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All-Star 2020'de başantrenörler belli oldu!

ING All-Star 2020'de başantrenörler belli oldu!

Pazar günü gerçekleştirilecek All-Star 2020 etkinliğinde takımların başında, sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan 'in başantrenörü ile lig ikincisi 'nın çalıştırıcısı olacak.

Basketbolda Pazar günü gerçekleştirilecek All-Star 2020'de yer alacak başantrenörler belirlendi.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk sırada tamamlayan 'in başantrenörü ile lig ikincisi 'nın çalıştırıcısı , Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda takımların başında olacak.

  1. 07.01.2020
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