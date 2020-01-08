Bayern'de ayrılık - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Bayern'de ayrılık

Bayern'de ayrılık

Bayern'de ayrılık

Bayern 'nda 'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.

Bayern 'nda 'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.

  1. 8.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern'de ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN