Bayern'de ayrılık

Bayern Münih Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. Bayern Münih ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.