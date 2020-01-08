MAÇ SONUCU Bahçeşehir Koleji 68-100 Pınar Karşıyaka

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 32 sayı farkla 100-68 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka 3. maçını da kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Bahçeşehir Koleji ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Triche ve M'baye önderliğinde skorlar bulan konuk ekip çeyreği 21-12 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan misafir takım, Crocker ve Metecan Birsen'in basketleriyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 15-25. Üstün oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, Morgan, M'Baye ve Taylor'ın sayılarıyla farkı açtı ve soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına M'baye ve Crocker'ın dış atışlarıyla giren ve 23. dakikada farkı 20 sayının üzerine çıkaran (33-55) Pınar Karşıyaka, finale periyoduna da 67-46 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, parkeden 32 sayı farkla 100-68 galip ayrıldı.