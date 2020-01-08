MAÇ SONUCU Bahçeşehir Koleji 68-100 Pınar Karşıyaka - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 68-100

MAÇ SONUCU Bahçeşehir Koleji 68-100 Pınar Karşıyaka

FIBA Erkekler 'nda , ilk yarısı 48-31 biten karşılaşmada deplasmanda 'ni 100-68 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.

FIBA Erkekler 2. tur L Grubu 3. hafta maçında , deplasmanda 'ni 32 sayı farkla 100-68 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka 3. maçını da kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Bahçeşehir Koleji ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 11-9'luk üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Triche ve M'baye önderliğinde skorlar bulan konuk ekip çeyreği 21-12 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan misafir takım, Crocker ve Metecan Birsen'in basketleriyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 15-25. Üstün oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, Morgan, M'Baye ve Taylor'ın sayılarıyla farkı açtı ve soyunma odasına 48-31 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına M'baye ve Crocker'ın dış atışlarıyla giren ve 23. dakikada farkı 20 sayının üzerine çıkaran (33-55) Pınar Karşıyaka, finale periyoduna da 67-46 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, parkeden 32 sayı farkla 100-68 galip ayrıldı.

  1. 08.01.2020
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