MAÇ SONUCU Türk Telekom 92-83 Lietkabelis
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk yarısı 44-38 biten karşılaşmada Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 92-83 yendi.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk periyodunda dış atışlarda etkili olan Lietkabelis, 7. dakikada 19-13'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümde hücumda iyi bir performans sergileyen Türk Telekom, Wiltjer, Hunter, Muhammed Baygül ve Fall'un basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.
İkinci periyotta 28-23 geri düşmesine rağmen yine toparlanmasını bilen Türk Telekom, skora denge getirdi: 28-28. Periyodun son 3 dakikasına Fall'un smaç basketiyle 34-32 önde giren Türk temsilcisi, tempoyu daha da yükselterek skoru 41-33 yaptı. Türk Telekom, soyunma odasına 44-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin başında farkı bire (44-43) indiren rakibine 7-0'lık seriyle (51-43) cevap veren Türk Telekom, Litvanya temsilcisine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve farkı yeniden eriten Lietkabelis, 27. dakikada Sajus'un basketiyle skoru eşitledi: 53-53. Türk Telekom, Normantas'ın basketlerine engel olamayarak 58-56 yenik duruma düşmesine rağmen üçüncü çeyreği 64-60 üstün geçmesini bildi.
Final periyodunun ilk bölümünde iyi savunma yapan Türk Telekom, 36. dakika içinde 14 sayılık farka ulaştı: 76-62. Karşılaşmayı 92-83 kazanan Türk Telekom, grupta 7. galibiyetini elde etti.
Maçın en skorer oyuncusu ise 27 sayıyla Türk Telekom'dan Wiltjer oldu.
- 08.01.2020
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