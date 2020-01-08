MAÇ SONUCU Türk Telekom 92-83 Lietkabelis - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU Türk Telekom 92-83 Lietkabelis

MAÇ SONUCU 92-83

MAÇ SONUCU Türk Telekom 92-83 Lietkabelis

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda ilk yarısı 44-38 biten karşılaşmada Litvanya temsilcisi 'i 92-83 yendi.

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu 10. hafta maçında sahasında Litvanya temsilcisi ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda dış atışlarda etkili olan Lietkabelis, 7. dakikada 19-13'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümde hücumda iyi bir performans sergileyen Türk Telekom, Wiltjer, Hunter, Muhammed Baygül ve Fall'un basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta 28-23 geri düşmesine rağmen yine toparlanmasını bilen Türk Telekom, skora denge getirdi: 28-28. Periyodun son 3 dakikasına Fall'un smaç basketiyle 34-32 önde giren Türk temsilcisi, tempoyu daha da yükselterek skoru 41-33 yaptı. Türk Telekom, soyunma odasına 44-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı bire (44-43) indiren rakibine 7-0'lık seriyle (51-43) cevap veren Türk Telekom, Litvanya temsilcisine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve farkı yeniden eriten Lietkabelis, 27. dakikada Sajus'un basketiyle skoru eşitledi: 53-53. Türk Telekom, Normantas'ın basketlerine engel olamayarak 58-56 yenik duruma düşmesine rağmen üçüncü çeyreği 64-60 üstün geçmesini bildi.

Final periyodunun ilk bölümünde iyi savunma yapan Türk Telekom, 36. dakika içinde 14 sayılık farka ulaştı: 76-62. Karşılaşmayı 92-83 kazanan Türk Telekom, grupta 7. galibiyetini elde etti.

Maçın en skorer oyuncusu ise 27 sayıyla Türk Telekom'dan Wiltjer oldu.

  1. 08.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Türk Telekom 92-83 Lietkabelis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN