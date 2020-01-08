MAÇ SONUCU Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia Trento - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 73-69 Trento

MAÇ SONUCU Darüşşafaka Tekfen 73-69 Dolomiti Energia Trento

Basketbol Takımı, son 16 turu E Grubu'nda ilk yarısı 36-30 biten karşılaşmada 'nın Trento ekibini 73-69 yendi.

Basketbol Takımı, son 16 turu E Grubu ilk maçında 'nın ile karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Dolomiti Energia 5. dakikada 12-6 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen organize hucumlarla bulduğu sayılarla oyunda dengeyi kurmaya çalışırken, İtalyan ekibi ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Colson ve 'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikaya girilirken 24-19 öne geçti. Yaptığı etkili savunmayla rakibine fazla şansı tanımayan yeşil-siyahlı takım, soyunda odasına 36-30 üstün gitti.

Maçka ikinci yarının ilk bölümünde Gentile, Kelly ve Knox ile etkili olan Dolomiti Energia, 27. dakikada skoru eşitledi: 45-45. Berk Demir ve Lamb'ın basketleriyle tekrar ritm bulan Darüşşafaka Tekfen son çeyreğe 54-49 önde girdi.

Son periyotta hücumda zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında Blackmon ve Gentile ile sayı üreten Dolomiti Energia, 37. dakikada maça tekrar denge getirdi: 59-59. Browne ile kaydettiği basketlerle son dakikaya 67-65 önde giren Darüşşafaka Tekfen, müsabakadan 73-69 galip ayrıldı.

  1. 08.01.2020
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