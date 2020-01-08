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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray Monaco'yu devirdi!

Galatasaray Monaco'yu devirdi!

, ULEB 'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında 'nın Monaco ekibini 85-73 yendi.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek, Eurocup son 16 turu ilk raunt maçında AS Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 85-73 kazanarak son 16 turuna galibiyetle başlamış oldu.

Galatasaray'dan 5 ismin çift haneli sayılara ulaştığı mücadelede Zach Auguste, 18 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı ve takımın en skorer ismi oldu. Tai Webster 17 sayı ve 6 asistle dikkat çekerken Alex Poythress, 15 sayılık katkı verdi. Aaron Harrison ise 12 sayısı ile çift haneleri aşan bir diğer oyuncu oldu. Monaco'da ise Eric Buckner 20 sayısıyle en etkili isimdi.

Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup Son 16 Turu'nda ikinci tur maçını 15 Ocak Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile Sinan Erdem'de oynayacak.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 00:32
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