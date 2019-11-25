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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Kalinic hastaneye kaldırıldı!

Kalinic hastaneye kaldırıldı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Beko'nun 'i 83-75 yendiği mücadelede burnuna darbe alan yıldız isim , müsabaka sonrası hastaneye götürüldü.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Beko, sahasında 'i 83-75 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında burnuna darbe alan , müsabaka sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe TV'ye konuşan takım koçu Obradovic, "Her takımın agresif oynamaya hakkı var ve faul sınırı var ama hakemlerin tepkisi doğru değildi. Bu yüzden de çok fiziksel ve tehlikeli bir maç oynadık. Kalinic'e yapılan faul pozisyonu defalarca izledik ve kesinlikle kafasına darbe alıyor. Öyle bir pozisyonda nasıl 'sportmenlik dışı faul"'çalınmıyor, anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız basketbolcunun durumu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.


  1. 25.11.2019
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