Kalinic hastaneye kaldırıldı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 mağlup etti. Karşılaşmanın son anlarında burnuna darbe alan Nikola Kalinic, müsabaka sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe TV'ye konuşan takım koçu Obradovic, "Her takımın agresif oynamaya hakkı var ve faul sınırı var ama hakemlerin tepkisi doğru değildi. Bu yüzden de çok fiziksel ve tehlikeli bir maç oynadık. Kalinic'e yapılan faul pozisyonu defalarca izledik ve kesinlikle kafasına darbe alıyor. Öyle bir pozisyonda nasıl 'sportmenlik dışı faul"'çalınmıyor, anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız basketbolcunun durumu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.



