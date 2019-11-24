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24 Kasım 2019, Pazar
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83-75 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko 83-75 Darüşşafaka Tekfen | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında , 'i 83-75 yendi. Sarı-lacivertli takım ligde 8. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan , Sloukas ve Williams'ın basketleriyle 3. dakikada 8-2 öne geçti. Rakibine Jones ve Colson ile karşılık veren 7. dakikada skoru eşitledi: 12-12. Sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 12. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 20-22. Daha sonra , Lauvergne ve Kalinic ile etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve 'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada skoru 48-37 yaptı. Hücumdaki etkinliğini arttıran sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed ve Williams ile sayı bulmaya devam ederek 27. dakikada farkı 16'ya (58-42) çıkardı. Darüşşafaka Tekfen'in Jones ve Colson ile farkı eritmeye başladığı maçta Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 62-54 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Erkan Veyseloğlu ve Jones ile skor bulan Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı 6 sayıya (67-61) indirdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 83-75 galip ayrıldı.

OBRADOVIC'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın başantrenörü 'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, salona girdiği sırada uzun süre alkışladıkları Sırp başantrenör lehine tezahürat da yaptı. Zeljko Obradovic, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.

  1. 24.11.2019
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