Fenerbahçe Beko 83-75 Darüşşafaka Tekfen | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi. Sarı-lacivertli takım ligde 8. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams'ın basketleriyle 3. dakikada 8-2 öne geçti. Rakibine Jones ve Colson ile karşılık veren Darüşşafaka Tekfen 7. dakikada skoru eşitledi: 12-12. Sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.
İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 12. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 20-22. Daha sonra Ahmet Düverioğlu, Lauvergne ve Kalinic ile etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve Ali Muhammed'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada skoru 48-37 yaptı. Hücumdaki etkinliğini arttıran sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed ve Williams ile sayı bulmaya devam ederek 27. dakikada farkı 16'ya (58-42) çıkardı. Darüşşafaka Tekfen'in Jones ve Colson ile farkı eritmeye başladığı maçta Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 62-54 önde girdi.
Son periyodun ilk bölümünde Erkan Veyseloğlu ve Jones ile skor bulan Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı 6 sayıya (67-61) indirdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 83-75 galip ayrıldı.
OBRADOVIC'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, salona girdiği sırada uzun süre alkışladıkları Sırp başantrenör lehine tezahürat da yaptı. Zeljko Obradovic, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe Beko 83-75 Darüşşafaka Tekfen | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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