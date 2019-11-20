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20 Kasım 2019, Çarşamba
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79-76 Nizhny | MAÇ SONUCU

Gaziantep Basketbol 79-76 Nizhny | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında , Rusya temsilcisi Nizhny'i son saniyede bulduğu üç sayılık basketle 79-76 yendi.

: 79 - Nizhny: 76

Salon: Şahinbey

Hakemler: Dariusz Zapolski (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tanel Suslov (Estonya)

Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 9, Hagins 1, Haciyeva, Crawford 13, Vasiliauskas 13, Jelovac 10, Sanders 5, Rich 13, Buva 15

Nizhny: Komolov 10, Gankevich 1, Astapkovich 7, Brown 13, Zhbanov 2, Strebkov 19, Willis 11, Antipov 5, Vinnik 8

1. Periyot: 23-23

Devre: 37-42

3. Periyot: 50-61

Beş faulle çıkanlar: 34.05 Vasiliauskas (Gaziantep Basketbol), 39.46 Willis (Nizhny)

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu 23-23 berabere bitti. İkinci çeyreğin ortalarından itibaren baskısını arttıran konuk takım, soyunma odasına 42-37 önde gitti. İkinci yarıda temposunu koruyan Rusya temsilcisi, son periyoda da 11 sayı (50-61) önde girdi.

Mücadeleyi bırakmayan Gaziantep Basketbol, farkı kapatıp son dakikalarda öne geçtiği maçın son saniyesinde bulduğu 3 sayılık basketle sahadan 79-76 galip ayrıldı.

  1. 21.11.2019
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