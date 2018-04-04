Karşıyaka çeyrek finalde Murcia karşısında – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Karşıyaka çeyrek finalde Murcia karşısında

    Karşıyaka çeyrek finalde Murcia karşısında

    ekibi, 15 sayı farkla kazanırsa 4’lü finale çıkacak

    FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında İspanyol ekibi Murcia'ya 14 sayı farkla mağlup olan , rövanşta bugün rakibiyle 'da karşılaşacak. 'deki ilk maçta rakibine 79-65 mağlup olan 'nın 'e kalabilmesi için rakibini yarın 15 sayı farkla yenmesi gerekiyor. Murcia ile Pınar Karşıyaka arasındaki rövanşı 21.30'da Murcia Spor Sarayı'nda oynanacak. Pınar Karşıyaka, rakibiyle daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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