Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'e kalma peşinde
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 14 sayı farkla mağlup olan Pınar Karşıyaka, rövanşta yarın rakibiyle İspanya'da karşılaşacak.
İzmir'deki ilk maçta rakibine 79-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın Dörtlü Final'e kalabilmesi için rakibini yarın 15 sayı farkla yenmesi gerekiyor. UCAM Murcia ile Pınar Karşıyaka arasındaki çeyrek final rövanşı yarın TSİ 21.30'da Murcia Spor Sarayı'nda oynanacak.
Pınar Karşıyaka, rakibiyle daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
AVRUPA'DA 191. RANDEVU
Avrupa kupalarında 191. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 97 galibiyet, 92 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 14 bin 950 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 783 sayı gördü.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:16
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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Tam korkak , ürkek futbol taktiğinin ispatıdır , iç saha da da deplasman gibi oynatıp takımı şampiyonluktan ettin Aykut hoca.
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 3
Yorum
G.saray Bu mu fedakarlık 3 yıldır yattığı yerden 4 mil. euro aldı,bedava oynarsa fedakarlık yapmış olur, GS nin paraları yine boşa gidiyor AYIP.
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Topal’dan usta işi asist
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Nasıl oldu da ileri pas atabildin Mehmet Topal , josef ve seinin yüzünde kaçan üçüncü şampiyonluk.
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