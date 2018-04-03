Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'e kalma peşinde – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'e kalma peşinde

    Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'e kalma peşinde

    FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 14 sayı farkla mağlup olan , rövanşta yarın rakibiyle 'da karşılaşacak.

    İzmir'deki ilk maçta rakibine 79-65 mağlup olan 'nın 'e kalabilmesi için rakibini yarın 15 sayı farkla yenmesi gerekiyor. UCAM Murcia ile Pınar Karşıyaka arasındaki rövanşı yarın TSİ 21.30'da Murcia Spor Sarayı'nda oynanacak.

    Pınar Karşıyaka, rakibiyle daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

    AVRUPA'DA 191. RANDEVU
    Avrupa kupalarında 191. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 97 galibiyet, 92 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

    Bu karşılaşmalarda 14 bin 950 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 783 sayı gördü.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:16
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