Sponsorluk gelirlerinde müthiş artış

Verilere göre 2001 yılında 137 bin 735 lira olan sponsor gelirleri, 2017 yılında 184 milyon 822 bin 241 lira olarak gerçekleşti. Çeşitli hizmet sınıflarındaki sponsorlar, 13 Eylül 2001'den 25 Ocak 2018'e kadar toplam 998 milyon 18 bin 532 lira Türk sporuna destekte bulundu.

Bu desteklerin 150 milyon 410 bin 156 lirası ayni, 847 milyon 608 bin 376 lirası da nakdi olarak gerçekleşti.

BASKETBOL İLK SIRADA

Türk sporu için destekte bulunan sponsorlar 13 Eylül 2001-25 Ocak 2018 döneminde; basketbol, voleybol, binicilik, üniversite sporları, triatlon, bisiklet, hentbol, yelken, badminton, yüzme ve atlama, eskrim, karate, tekvando, halter, oryantiring, muay thai, judo, dağcılık, işitme engelliler, wushu, modern pentatlon, okul sporları, hokey, kano ve güreşten oluşan 25 federasyonun toplamda 342 milyon 30 bin 364 lira gelir elde etmesini sağladı.

Basketbol Federasyonu 255 milyon 997 bin 790 liralık sponsor desteğiyle federasyonlar arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin üst düzey şampiyonalarda madalya deposu olarak görülen Güreş Federasyonu ise 8 bin 600 lira ile federasyonlar arasında son sırada kaldı.

Voleybol Federasyonu 12 milyon 974 bin 37 lira ile ikinci, Binicilik Federasyonu ise 5 milyon 699 bin 280 lira ile genel değerlendirmede üçüncü oldu.

2003'TE 518 BİN, 2004'TE 3,2 MİLYON LİRA

Sponsorların yıllar içindeki destekleri genelde artış gösterirken bazı dönemlerde ise gerileme kaydetti. Sponsor gelirinde 2003 ve 2004 yılları arasında büyük artış yaşandı. 2003'te 518 bin 39 lira olan destek, 2004'te 3 milyon 217 bin 303 liraya yükseldi.

En düşük artış ise 2006-2007 döneminde oldu. 2006 senesinde 21 milyon 851 bin 107 liralık sponsor geliri, 2007'de 23 milyon 11 bin 226 liraya çıktı.

Sponsorlukta 2011 ile 2012 yılları arasında ise gelirlerde azalma meydana geldi. 2011'de 73 milyon 231 bin 775 lira gelir elde edilirken, 2012 yılında sponsorluk geliri 66 milyon 395 bin 732 lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2013 ile 2014 yılları arasında da gerileme yaşandı. 87 milyon 386 bin 665 liralık destek, 86 milyon 984 bin 995 liraya düştü.

Bu arada, sponsorlar 2018 yılında da desteklerini sürdürdü. 25 Ocak'ta sponsorluk geliri 3 milyon 504 bin 183 liraya ulaştı.

SPONSORLUKLARIN DAĞILIMI

Sponsorluklar, kulüpler, federasyonlar, sporcular, diğer kurumlar, daire başkanlıkları ve il müdürlükleri arasında paylaşıldı.

Kulüpler 543 milyon 449 bin 838 liraya ulaşarak en yüksek sponsorluk gelirini elde etti.

Federasyonlar ise 342 milyon 30 bin 364 liralık sponsor gelirinden faydalandı.

Sporcular 74 milyon 273 bin 627 lira, diğer kurumlar 22 milyon 101 bin 811 lira, daire başkanlıkları 12 milyon 887 bin 423 lira ve il müdürlükleri de 3 milyon 275 bin 469 lira gelir sağladı.