Fotomaç'a bir ödül daha – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'a bir ödül daha

    <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">Fotomaç</a>'a bir ödül daha

    ve Spor&Spor dergisinin bu yıl 4.'sünü düzenledikleri, "Sporun Devleri Buluşuyor" organizasyonunda bir ödül de 'a geldi.

    ve Spor&Spor dergisinin bu yıl 4.'sünü düzenledikleri, "Sporun Devleri Buluşuyor" organizasyonunda bir ödül de 'a geldi. Birbirinden önemli isimlerin katıldığı Marrioot Otel'de gerçekleştirilen törende, 'Yılın Gazetecisi' seçilen muhabirimiz Savaş Çorlu'ya ödülünü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan takdim etti. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşmasında ödüle layık görülen tüm isimleri kutlayarak, "Siz başardıkça Anadolu'nun yüzü gülecektir" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı ise "Cumhurbaşkanımız sayesinde dünyada spora en çok katkı yapan ülkeyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:39
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