Banvit’in gözü Monaco’da – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’in gözü ’da

    <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a>’in gözü <a href="/index/monaco?id=bf42227c-a432-464d-83fa-8468416cdb50" class="" rel="tag">Monaco</a>’da

    Ligde son 3 maçını kazanan 'in gözü 'da...

    Ligde son 3 maçını kazanan 'in gözü 'da... Ege ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında çarşamba günü konuk edeceği güçlü rakibi için hazırlıklara başladı. Başantrenör Filipovski, "Önemli bir maça çıkacağız. O gün seyircimize çok ihtiyacımız olacak. Ligin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Onları salonun dolu atmosferinde taraftarla birlikte yenebiliriz' ifadesini kullandı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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