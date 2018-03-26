Anadolu Efes Tofaş’a karşı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Tofaş’a karşı

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> Tofaş’a karşı

    Tahincioğlu 'nde 22. haftanın kapanış maçı bugün 'da oynanacak.

    Tahincioğlu 'nde 22. haftanın kapanış maçı bugün 'da oynanacak. ile Tofaş, saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak. İki takım arasında 'da oynanan ilk karşılaşmayı Tofaş, 80-69 gibi farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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