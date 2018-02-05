CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacak. Organizasyonda son 16 turuna kalacak 5 ekip daha belli olacak.

    Gruplarında ilk 4 sırada yer alacak ekiplerin son 16 turuna yükseleceği, 5. ve 6.'ların ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edeceği organizasyonda, Türk temsilcilerinden Banvit, ve daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

    Son 16 turuna kalma ihtimali kalmayan Gaziantep Basketbol, son haftada FIBA Avrupa Kupası'na katılabilmek için mücadele edecek. Gaziantep temsilcisinin yoluna FIBA Avrupa Kupası'na devam edebilmesi için son haftaki rakibi 'u 6 veya daha fazla sayı farkıyla yenmesi gerekiyor.

    ?SON 16 TURUNUN 11 TAKIMI BELLİ
    Organizasyonda son hafta öncesinde son 16 turuna kalacak 11 ekip belirlenirken, son 5 takım da salı ve çarşamba günkü müsabakalarla belli olacak. Her grupta müsabakalar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

    A Grubu'nda son 16 turuna kalan tüm takımlar belli olurken, B ve D Grubu'nda birer, C Grubu'na ise 3 takım son hafta ortaya çıkacak.

    A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda (İspanya), MHP Riesen (Almanya), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda sadece Banvit, D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, (Çekya) ve Nanterre (Fransa) son 16 turunda mücadele hakkını daha önce kazanmıştı.

    PUAN DURUMLARI
    Gruplarda son haftanın programı ve puan durumları şöyle:

    - A Grubu

    7 Şubat Çarşamba (TSİ 22.30)

    Pınar Karşıyaka-Monaco

    Dinamo Sassari-Enisey

    UCAM Murcia-Juventus Utena

    EWE Baskets-UNET Holon

    S Takım O G M A Y P
    1. Monaco 13 13 0 1114 868 26
    2. Pınar Karşıyaka 13 9 4 1108 1083 22
    3. EWE Baskets 13 8 5 1105 1056 21
    4. UCAM Murcia 13 7 6 1040 1035 20
    5. Dinamo Sassari 13 6 7 1057 1080 19
    6. UNET Holon 13 3 10 1074 1157 16
    7. Enisey 13 3 10 970 1087 16
    8. Juventus Utena 13 3 10 1035 1137 16

    - B Grubu

    6 Şubat Salı (TSİ 22.30)

    Elan Chalon-Gaziantep Basketbol

    MHP Riesen-Capo d'Orlando

    Neptunas-Iberostar Tenerife

    Ventspils-PAOK

    S Takım O G M A Y P
    1. Iberostar Tenerife 13 11 2 1072 854 24
    2. MHP Riesen 13 11 2 1053 913 24
    3. Neptunas 13 7 6 1097 1033 20
    4. PAOK 13 6 7 981 1011 19
    5. Ventspils 13 6 7 975 1005 19
    6. Elan Chalon 13 5 8 933 971 18
    7. Gaziantep Basketbol 13 4 9 973 1107 17
    8. SikeliArchivi Capo d'Orlando 13 2 11 826 1016 15

    - C Grubu

    6 Şubat Salı (TSİ 20.30)

    Umana Reyer-Movistar Estudiantes

    Rosa Radom-Petrol Olimpija

    AEK-medi Bayreuth

    Banvit-Strasbourg

    S Takım O G M A Y P
    1. Banvit 13 9 4 1017 959 22
    2. medi Bayreuth 13 8 5 1064 1032 21
    3. Movistar Estudiantes 13 8 5 1026 984 21
    4. SIG Strasbourg 13 8 5 1023 992 21
    5. AEK 13 7 6 1066 1029 20
    6. Umana Reyer 13 7 6 1054 1049 20
    7. Petrol Olimpija 13 4 9 938 1030 17
    8. Rosa Radom 13 1 12 957 1070 14

    - D Grubu

    7 Şubat Çarşamba (TSİ 20.30)

    CEZ Nymburk-Stelmet

    Aris-Oostende

    Nanterre-Beşiktaş Sompo Japan

    Telekom Baskets-Sidigas Avellino

    S Takım O G M A Y P
    1. Beşiktaş Sompo Japan 13 10 3 1043 957 23
    2. CEZ Nymburk 13 9 4 1068 1030 22
    3. Nanterre 13 8 5 1076 1023 21
    4. Stelmet Enea Zielona 13 6 7 1005 1003 19
    5. Sidigas Avellino 13 6 7 975 949 19
    6. Oostende 13 5 8 905 984 18
    7. Telekom Baskets 13 4 9 1000 1021 17
    8. Aris 13 4 9 864 969 17

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN