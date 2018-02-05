Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta

Gruplarında ilk 4 sırada yer alacak ekiplerin son 16 turuna yükseleceği, 5. ve 6.'ların ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edeceği organizasyonda, Türk temsilcilerinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

Son 16 turuna kalma ihtimali kalmayan Gaziantep Basketbol, son haftada FIBA Avrupa Kupası'na katılabilmek için mücadele edecek. Gaziantep temsilcisinin yoluna FIBA Avrupa Kupası'na devam edebilmesi için son haftaki rakibi Elan Chalon'u 6 veya daha fazla sayı farkıyla yenmesi gerekiyor.



?SON 16 TURUNUN 11 TAKIMI BELLİ

Organizasyonda son hafta öncesinde son 16 turuna kalacak 11 ekip belirlenirken, son 5 takım da salı ve çarşamba günkü müsabakalarla belli olacak. Her grupta müsabakalar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

A Grubu'nda son 16 turuna kalan tüm takımlar belli olurken, B ve D Grubu'nda birer, C Grubu'na ise 3 takım son hafta ortaya çıkacak.

A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya), MHP Riesen (Almanya), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda sadece Banvit, D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk (Çekya) ve Nanterre (Fransa) son 16 turunda mücadele hakkını daha önce kazanmıştı.

PUAN DURUMLARI

Gruplarda son haftanın programı ve puan durumları şöyle:

- A Grubu

7 Şubat Çarşamba (TSİ 22.30)

Pınar Karşıyaka-Monaco

Dinamo Sassari-Enisey

UCAM Murcia-Juventus Utena

EWE Baskets-UNET Holon

S Takım O G M A Y P 1. Monaco 13 13 0 1114 868 26 2. Pınar Karşıyaka 13 9 4 1108 1083 22 3. EWE Baskets 13 8 5 1105 1056 21 4. UCAM Murcia 13 7 6 1040 1035 20 5. Dinamo Sassari 13 6 7 1057 1080 19 6. UNET Holon 13 3 10 1074 1157 16 7. Enisey 13 3 10 970 1087 16 8. Juventus Utena 13 3 10 1035 1137 16

- B Grubu

6 Şubat Salı (TSİ 22.30)

Elan Chalon-Gaziantep Basketbol

MHP Riesen-Capo d'Orlando

Neptunas-Iberostar Tenerife

Ventspils-PAOK

S Takım O G M A Y P 1. Iberostar Tenerife 13 11 2 1072 854 24 2. MHP Riesen 13 11 2 1053 913 24 3. Neptunas 13 7 6 1097 1033 20 4. PAOK 13 6 7 981 1011 19 5. Ventspils 13 6 7 975 1005 19 6. Elan Chalon 13 5 8 933 971 18 7. Gaziantep Basketbol 13 4 9 973 1107 17 8. SikeliArchivi Capo d'Orlando 13 2 11 826 1016 15

- C Grubu

6 Şubat Salı (TSİ 20.30)

Umana Reyer-Movistar Estudiantes

Rosa Radom-Petrol Olimpija

AEK-medi Bayreuth

Banvit-Strasbourg

S Takım O G M A Y P 1. Banvit 13 9 4 1017 959 22 2. medi Bayreuth 13 8 5 1064 1032 21 3. Movistar Estudiantes 13 8 5 1026 984 21 4. SIG Strasbourg 13 8 5 1023 992 21 5. AEK 13 7 6 1066 1029 20 6. Umana Reyer 13 7 6 1054 1049 20 7. Petrol Olimpija 13 4 9 938 1030 17 8. Rosa Radom 13 1 12 957 1070 14

- D Grubu

7 Şubat Çarşamba (TSİ 20.30)

CEZ Nymburk-Stelmet Enea Zielona

Aris-Oostende

Nanterre-Beşiktaş Sompo Japan

Telekom Baskets-Sidigas Avellino