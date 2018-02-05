Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günkü müsabakalarla tamamlanacak. Organizasyonda son 16 turuna kalacak 5 ekip daha belli olacak.
Gruplarında ilk 4 sırada yer alacak ekiplerin son 16 turuna yükseleceği, 5. ve 6.'ların ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edeceği organizasyonda, Türk temsilcilerinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka daha önce son 16 turuna kalmayı garantilemişti.
Son 16 turuna kalma ihtimali kalmayan Gaziantep Basketbol, son haftada FIBA Avrupa Kupası'na katılabilmek için mücadele edecek. Gaziantep temsilcisinin yoluna FIBA Avrupa Kupası'na devam edebilmesi için son haftaki rakibi Elan Chalon'u 6 veya daha fazla sayı farkıyla yenmesi gerekiyor.
?SON 16 TURUNUN 11 TAKIMI BELLİ
Organizasyonda son hafta öncesinde son 16 turuna kalacak 11 ekip belirlenirken, son 5 takım da salı ve çarşamba günkü müsabakalarla belli olacak. Her grupta müsabakalar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.
A Grubu'nda son 16 turuna kalan tüm takımlar belli olurken, B ve D Grubu'nda birer, C Grubu'na ise 3 takım son hafta ortaya çıkacak.
A Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco (Fransa), EWE Baskets (Almanya), UCAM Murcia (İspanya), B Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya), MHP Riesen (Almanya), Neptunas (Litvanya), C Grubu'nda sadece Banvit, D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, CEZ Nymburk (Çekya) ve Nanterre (Fransa) son 16 turunda mücadele hakkını daha önce kazanmıştı.
PUAN DURUMLARI
Gruplarda son haftanın programı ve puan durumları şöyle:
- A Grubu
7 Şubat Çarşamba (TSİ 22.30)
Pınar Karşıyaka-Monaco
Dinamo Sassari-Enisey
UCAM Murcia-Juventus Utena
EWE Baskets-UNET Holon
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Monaco
|13
|13
|0
|1114
|868
|26
|2.
|Pınar Karşıyaka
|13
|9
|4
|1108
|1083
|22
|3.
|EWE Baskets
|13
|8
|5
|1105
|1056
|21
|4.
|UCAM Murcia
|13
|7
|6
|1040
|1035
|20
|5.
|Dinamo Sassari
|13
|6
|7
|1057
|1080
|19
|6.
|UNET Holon
|13
|3
|10
|1074
|1157
|16
|7.
|Enisey
|13
|3
|10
|970
|1087
|16
|8.
|Juventus Utena
|13
|3
|10
|1035
|1137
|16
- B Grubu
6 Şubat Salı (TSİ 22.30)
Elan Chalon-Gaziantep Basketbol
MHP Riesen-Capo d'Orlando
Neptunas-Iberostar Tenerife
Ventspils-PAOK
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Iberostar Tenerife
|13
|11
|2
|1072
|854
|24
|2.
|MHP Riesen
|13
|11
|2
|1053
|913
|24
|3.
|Neptunas
|13
|7
|6
|1097
|1033
|20
|4.
|PAOK
|13
|6
|7
|981
|1011
|19
|5.
|Ventspils
|13
|6
|7
|975
|1005
|19
|6.
|Elan Chalon
|13
|5
|8
|933
|971
|18
|7.
|Gaziantep Basketbol
|13
|4
|9
|973
|1107
|17
|8.
|SikeliArchivi Capo d'Orlando
|13
|2
|11
|826
|1016
|15
- C Grubu
6 Şubat Salı (TSİ 20.30)
Umana Reyer-Movistar Estudiantes
Rosa Radom-Petrol Olimpija
AEK-medi Bayreuth
Banvit-Strasbourg
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Banvit
|13
|9
|4
|1017
|959
|22
|2.
|medi Bayreuth
|13
|8
|5
|1064
|1032
|21
|3.
|Movistar Estudiantes
|13
|8
|5
|1026
|984
|21
|4.
|SIG Strasbourg
|13
|8
|5
|1023
|992
|21
|5.
|AEK
|13
|7
|6
|1066
|1029
|20
|6.
|Umana Reyer
|13
|7
|6
|1054
|1049
|20
|7.
|Petrol Olimpija
|13
|4
|9
|938
|1030
|17
|8.
|Rosa Radom
|13
|1
|12
|957
|1070
|14
- D Grubu
7 Şubat Çarşamba (TSİ 20.30)
CEZ Nymburk-Stelmet Enea Zielona
Aris-Oostende
Nanterre-Beşiktaş Sompo Japan
Telekom Baskets-Sidigas Avellino
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Beşiktaş Sompo Japan
|13
|10
|3
|1043
|957
|23
|2.
|CEZ Nymburk
|13
|9
|4
|1068
|1030
|22
|3.
|Nanterre
|13
|8
|5
|1076
|1023
|21
|4.
|Stelmet Enea Zielona
|13
|6
|7
|1005
|1003
|19
|5.
|Sidigas Avellino
|13
|6
|7
|975
|949
|19
|6.
|Oostende
|13
|5
|8
|905
|984
|18
|7.
|Telekom Baskets
|13
|4
|9
|1000
|1021
|17
|8.
|Aris
|13
|4
|9
|864
|969
|17
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:25
-
Şenol Güneş el koydu
Toplam 5
Yorum
DOKUNUŞ Görünen o ki gidişat daha kötü olacak.
-
Şenol Güneş el koydu
Toplam 5
Yorum
kapdanbjk aynı tas aynı hamam devam eder. adama maç sonu bjk hep orta yapıyor başka oyun planı yok die soru soruyorlar 50 tane orta yaptk die övünüyr
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 35
Yorum
MEHMETCİK Ey penaltı. daha ne olsun. adamın ayağımı kırılacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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