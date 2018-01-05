Basketbolda haftanın programı açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)

15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak (Gazanfer Bilge)

17.00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.15 Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan (Anadolu Üniversitesi)

7 Ocak Pazar:

13.00 Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Volkswagen Arena)

15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

17.00 Galatasaray Odeabank-Banvit (Sinan Erdem)

19.30 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor (Bornova Atatürk)

14.00 Adana ASKİ-Fenerbahçe (Adana Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Akatlar)

7 Ocak Pazar:

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Afyon Belediyespor (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net Bakırköy Basket (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Türk Telekom (Beylikdüzü)

15.00 Petkimspor-Selçuklu Belediyespor (ENKA)

16.00 Yalova Group Belediye-Karesispor (Yalova 90. Yıl)

16.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Antalyaspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Antalya)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)