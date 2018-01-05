Basketbolda haftanın programı açıklandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13., Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarıları sona erecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak (Gazanfer Bilge)
17.00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan (Anadolu Üniversitesi)
7 Ocak Pazar:
13.00 Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Volkswagen Arena)
15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
17.00 Galatasaray Odeabank-Banvit (Sinan Erdem)
19.30 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor (Bornova Atatürk)
14.00 Adana ASKİ-Fenerbahçe (Adana Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Akatlar)
7 Ocak Pazar:
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Afyon Belediyespor (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net Bakırköy Basket (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Türk Telekom (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Selçuklu Belediyespor (ENKA)
16.00 Yalova Group Belediye-Karesispor (Yalova 90. Yıl)
16.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Antalyaspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:32
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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