Lider Yakın Doğu, İtalya deplasmanında
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, yarın İtalya'da Famila Schio'yla karşı karşıya gelecek.
Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Toplam 8 takımın yer aldığı grupta Yakın Doğu Üniversitesi, ilk devreyi 6 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamladı. Son 4 maçından sahadan galibiyetle ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul'da rakibini 67-64 mağlup etmişti.
İtalyan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk devreyi averajla 3. sırada tamamladı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
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Bongondo ayrılmak istiyor
Toplam 2
Yorum
murat dünkü maçtan sonra fikri değişmiştir bundan sonra asılır kaliteli oyuncu elde tutmak lazım
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İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Toplam 9
Yorum
tokatlı ts düşmanları idam olmalı idam... mal mısınız nesiniz biri de hapis demiş
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2 stoper adayı
Toplam 2
Yorum
iş stoperde değil hakemde Türkiye kupasında tff Trabzonu kollayın gs bjk yi ortadan yönetin demişler böyle olunca 2si de kazanamadı TS 2 penaltı 5-1 yendi
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