 Lider Yakın Doğu, İtalya deplasmanında – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Lider Yakın Doğu, İtalya deplasmanında

    Lider Yakın Doğu, İtalya deplasmanında

    Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında , yarın İtalya'da Famila Schio'yla karşı karşıya gelecek.

    Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Toplam 8 takımın yer aldığı grupta , ilk devreyi 6 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamladı. Son 4 maçından sahadan galibiyetle ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul'da rakibini 67-64 mağlup etmişti.

    İtalyan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk devreyi averajla 3. sırada tamamladı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lider Yakın Doğu, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN