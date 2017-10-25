Sompo Japan ile devam

Beşiktaş ile 2015-16' da Basketbol Erkek A Takımı isim sponsorluğu anlaşmasına imza atan Sompo Japan Sigorta, iki sezondur sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasını iki yıl daha uzattı. Sompo Japan Sigorta, 2015-16 sezonundan bu yana devam eden Beşiktaş Basketbol Erkek A Takımı isim sponsorluğunu 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da sürdüreceğini açıkladı.