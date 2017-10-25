Rautins Banvit’te

Banvit , Kanadalı oyuncu Andy Rautins'i transfer etti. Ligde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bandırma temsilcisi, 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Andy Rautins, bundan önceki iki sezonda Türkiye'de G.Antep Basketbol formasını giymişti.