Demir İnşaat, Belfius'u konuk edecek
Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu ikinci maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Belfius Mons-Hainaut ile karşılaşacak.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Khimik'i 80-60 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Belfius Mons-Hainaut'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:27
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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