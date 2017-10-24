 Demir İnşaat, Belfius'u konuk edecek – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Demir İnşaat, Belfius'u konuk edecek

    Demir İnşaat, Belfius'u konuk edecek

    Erkek Basketbol Takımı, G Grubu ikinci maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Belfius Mons-Hainaut ile karşılaşacak.

    Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Khimik'i 80-60 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Belfius Mons-Hainaut'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:27
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