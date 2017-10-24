Andy Rautins, Banvit'te
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, Kanadalı oyuncu Andy Rautins'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bandırma temsilcisi, 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Rautins'in, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK ile bugün deplasmanda yapılacak karşılaşmada ilk kez Banvit forması giymesi bekleniyor. Andy Rautins, bundan önceki iki sezonda Türkiye'de Gaziantep Basketbol formasını giymişti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:38
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Andy Rautins, Banvit'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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