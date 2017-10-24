 Andy Rautins, Banvit'te – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Andy Rautins, 'te

    Andy Rautins, <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a>'te

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Kanadalı oyuncu Andy Rautins'i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bandırma temsilcisi, 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Rautins'in, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK ile bugün deplasmanda yapılacak karşılaşmada ilk kez forması giymesi bekleniyor. Andy Rautins, bundan önceki iki sezonda Türkiye'de Gaziantep Basketbol formasını giymişti.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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