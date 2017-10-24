Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bandırma temsilcisi, 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Rautins'in, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK ile bugün deplasmanda yapılacak karşılaşmada ilk kez Banvit forması giymesi bekleniyor. Andy Rautins, bundan önceki iki sezonda Türkiye'de Gaziantep Basketbol formasını giymişti.