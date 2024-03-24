Haberler Başakşehir Şampiyonlar yetişecek

Şampiyonlar yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Genç nüfusumuzla tesislerimizde artık geleceğin Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Şampiyonlar yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporla Güçlü Şehirler" projesi kapsamında Fethiye'de gençlerle bir araya geldi. Bak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde spor devrimi yaşadığını ve ülkenin dört bir yanında binlerce eserin yapıldığını belirterek, "Genç nüfusumuzla tesislerimizde, geleceğin Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARINIZI GETİRİN"

Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, Fethiye ve Bodrum'a modern bir stat yapacaklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Bu stadyumlar 10 bin kişilik. Muğla'ya da yapacağız. Sayısız tesis yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın bu tesislere getirin, spor yapsınlar, basketbol oynasınlar, voleybol oynasınlar."

"TABANA YAYACAĞIZ"

Bakan Bak, "Bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele. O yüzden herkesten çocuklarını spor tesislerine getirmelerini istiyoruz. Herkesi salonlara bekliyoruz, sporu tabana yaymak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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