Haberler Başakşehir Şehir VAR'ım dedi!

Şehir VAR'ım dedi!

Başakşehir, Marius’un VAR’dan kızarmasıyla 10 kişi kalan Samsun’u Aleksic’in VAR’dan verilen golüyle yenip Avrupa iddiasını sürdürdü.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Şehir VAR'ım dedi!

İki formda ekip Başakşehir ve Samsunspor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Kırmızı-şimşekler, 3'te Marius'la direğe takıldı. 34'te ise Marius'a Kemen'e yaptığı faulden VAR'dan kırmızı çıktı. 48'de Kemen-Raman mücadelesinde top Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic, ağları sarstı, hakem faulden iptal etti. Sonra VAR uyarısıyla izleyip gol kararı verdi. Başakşehir 2'de 2 yaparken, Samsunspor 3 maç sonra kaybetti.

KIRMIZI PLANIMIZI BOZDU

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, "Sezonun en iyi ilk 30 dakikasını oynadık. Kırmızı kart planlarımızı bozdu" dedi. Başakşehir hocası Çağdaş Atan ise, "12. haftada 5. ile aramızda 13 puan vardı şu an 1 puan var" şeklinde konuştu.

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