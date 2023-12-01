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RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 13:40
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RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor.

2 Aralık Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 4 haftalık aranın ardından geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik net bir skorla mağlup eden RAMS Başakşehir, 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

Geride kalan 13 haftada 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 de beraberliği bulunan Çaykur Rizespor ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.

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