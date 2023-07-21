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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas resmen Başakşehir'de!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig takımlarından Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 16:25 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 16:33
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas resmen Başakşehir'de!

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını duyurdu. Yunan futbolcu, İstanbul temsilcisi ile 1+1 yıllık mukavele imzaladı. Pelkas, geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Hull City'de kiralık olarak geçirmişti.

DIMITRIS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi. 2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu yıl sona erdi. Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro...

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