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Başakşehir Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Başakşehir - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:01
Başakşehir Ümraniyespor maçı CANLI

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligdeki son maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, haftaya 51 puanla 5. sırada giriyor.

Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son veren Ümraniyespor ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamadı.

6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, Ümraniyespor kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR - ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar le, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Glumac, Epureanu, Popov, Mrsic, Serkan, Kartal, Sekidika, Onur, Umut

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