Haberler Başakşehir Başakşehir Hearts maçından notlar

Başakşehir Hearts maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, grupta son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Fiorentina maçına göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 19:45
Başakşehir Hearts maçından notlar

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir ve Münir'in yerine Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Bertrand Traore ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Traore, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ilk 11'iyle sürdü.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima ve Yasin Yağız Dilek yer aldı.

DİĞER
Yeşilçamın korkak patronuydu! Kızı meğer kendisinden ünlüymüş
30 bin TL promosyon ödemesi! Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...
Quaresma ve İlhan Mansız Beşiktaş'ta buluşuyor!
Jesus eski öğrencisiyle buluşuyor! Transferde Altay detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı!
Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da
Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler?
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (3 Kasım)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! 20:50
Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da 20:25
Brezilya'da şampiyon Palmeiras! Brezilya'da şampiyon Palmeiras! 20:16
Gökhan Sazdağı: İyi gidiyoruz! Gökhan Sazdağı: İyi gidiyoruz! 20:07
Galatasaray Beşiktaş maçına hazırlanıyor! Galatasaray Beşiktaş maçına hazırlanıyor! 19:47
Başakşehir Hearts maçından notlar Başakşehir Hearts maçından notlar 19:45
Daha Eski
Timo Werner yıl sonuna kadar yok! Timo Werner yıl sonuna kadar yok! 19:41
Beşiktaş derbi öncesi yemekte bir araya geldi! Beşiktaş derbi öncesi yemekte bir araya geldi! 18:46
PFDK'dan Sakaryaspor ve Altay'a ceza PFDK'dan Sakaryaspor ve Altay'a ceza 18:19
Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI 18:08
Başakşehir - Hearts | CANLI Başakşehir - Hearts | CANLI 18:01
Kayserispor G.Antep FK mesaisine devam etti Kayserispor G.Antep FK mesaisine devam etti 17:56