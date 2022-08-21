Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

Son dakika haberleri... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklamalarla flaş itiraflarda bulundu. Belözoğlu, "Ben sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye benzetiyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:18
Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

NTV'nin haberine göre Belözoğlu, "Ben sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye benzetiyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Hagi'nin öğrencisi olarak anılmak kolay değil. Benim Türkiye'de gördüğüm en iyi, dünyada gördüğüm en iyi 4. ya da 5. oyuncuydu. Şampiyonluklarda en çok katkıyı hep o yaptı."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Büyük oyuncular büyük oynardı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Onun gibi bir oyuncunun sahada olması çok büyük bir rahatlıktı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Türk futbol tarihindeki en iyi kadro, tartışmasız şekilde Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrodur."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Bir keresinde kampa, Okan abiyi askerden almaya gittiğim için geç kalmıştık. Okan abi antrenmana çıkabilmişti ancak Fatih Hoca beni 3-4 gün antrenmana çıkarmamıştı."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. Atletico da bile sevdiler. Benim için 'o an' değerlidir ve yaşadığım her şey çok değerliydi. Olaya üst pencereden bakmaya başlayınca herkese hak vermeye başladım. Galatasaray taraftarını da anlayabiliyorum."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"BENİ F.BAHÇE GÖNDERDİ"

"Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım, beni sadece Fenerbahçe gönderdi."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Inter'e gittiğim dönemde Okan abiyle birlikte Galatasaray'da kalmak için uğraştık. Ancak karşılığını görmedik. Avrupa'dan ciddi rakamlar gelince bize geri döndüler ancak devamında verilen sözler tutulmayınca Inter'e imza attık."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM..."

"Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Röportajda Galatasaray taraftarı olduğumu mu söylemişim? Altyapısından yetiştiğim bir takım, belki de ondan öyle bir cevap vermişimdir. Galatasaray'dan yetişmiş, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu olarak yaptığım tercihi bence herkes yapamaz."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Ben sakatlıklardan çok yorulmuştum. Newcastle'da hücum futbolu oynarken bu durum değişti. Türkiye'ye dönmek istedim. Aziz başkan teklif verdiğinde Adnan başkanla konuştum. Geçmişe dayanan bir dostluğumuz vardı. Ona teklifi söyledim ve 'hayırlısı olsun' dedi."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"SEVİLMEDİĞİMİ HİSSETTİM"

"Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim."

Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

"Ben sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye benzetiyorum."

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