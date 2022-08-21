Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Hagi'nin öğrencisi olarak anılmak kolay değil. Benim Türkiye'de gördüğüm en iyi, dünyada gördüğüm en iyi 4. ya da 5. oyuncuydu. Şampiyonluklarda en çok katkıyı hep o yaptı."