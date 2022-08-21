Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar! "En büyük pişmanlığım..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
NTV'nin haberine göre Belözoğlu, "Ben sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye benzetiyorum." ifadelerini kullandı.
"Büyük oyuncular büyük oynardı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Onun gibi bir oyuncunun sahada olması çok büyük bir rahatlıktı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek."
"Türk futbol tarihindeki en iyi kadro, tartışmasız şekilde Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrodur."
"Bir keresinde kampa, Okan abiyi askerden almaya gittiğim için geç kalmıştık. Okan abi antrenmana çıkabilmişti ancak Fatih Hoca beni 3-4 gün antrenmana çıkarmamıştı."
"Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. Atletico da bile sevdiler. Benim için 'o an' değerlidir ve yaşadığım her şey çok değerliydi. Olaya üst pencereden bakmaya başlayınca herkese hak vermeye başladım. Galatasaray taraftarını da anlayabiliyorum."
"BENİ F.BAHÇE GÖNDERDİ"
"Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım, beni sadece Fenerbahçe gönderdi."
"Inter'e gittiğim dönemde Okan abiyle birlikte Galatasaray'da kalmak için uğraştık. Ancak karşılığını görmedik. Avrupa'dan ciddi rakamlar gelince bize geri döndüler ancak devamında verilen sözler tutulmayınca Inter'e imza attık."
"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM..."
"Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu."
"Röportajda Galatasaray taraftarı olduğumu mu söylemişim? Altyapısından yetiştiğim bir takım, belki de ondan öyle bir cevap vermişimdir. Galatasaray'dan yetişmiş, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu olarak yaptığım tercihi bence herkes yapamaz."
"Ben sakatlıklardan çok yorulmuştum. Newcastle'da hücum futbolu oynarken bu durum değişti. Türkiye'ye dönmek istedim. Aziz başkan teklif verdiğinde Adnan başkanla konuştum. Geçmişe dayanan bir dostluğumuz vardı. Ona teklifi söyledim ve 'hayırlısı olsun' dedi."
"Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum."
"SEVİLMEDİĞİMİ HİSSETTİM"
"Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim."
"Ben sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye benzetiyorum."