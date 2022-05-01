Haberler Başakşehir Suya sahip çıkmaya söz ver!

Suya sahip çıkmaya söz ver!

Turkuaz renkli formasını #SözVer kampanyasıyla suyun altında tanıtan Medipol Başakşehir, bu kez kaynakların azalmasıyla ilgili taraftara çağrı yaptı Resmi sitede yer alan manifestoya adını yazacak duyarlı vatandaşlar, #SözVer adlı kampanyaya katılarak su kaynaklarıyla ilgili üzerine düşen görevi yapacak.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Suya sahip çıkmaya söz ver!

Kısa süre önce turkuaz renkli alternatif formasını Dünya Serbest Dalış Rekortmeni milli yüzücümüz Şahika Ercümen ile görücüye çıkaran Medipol Başakşehir Futbol Kulübü bu kez taraftarlara çağrı yaptı. #SözVer kampanyası kapsamında tüm takım taraftarlarını ve duyarlı vatandaşları suya sahip çıkmaya ve projeye katılmaya davet etti. Türkiye'nin ve bir deniz şehri olan İstanbul'un takımı olarak su için Küresel Amaçlar ile ortak hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Medipol Başakşehir FK, şimdi aynı sloganla tüm takım taraftarlarını ve duyarlı tüm vatandaşları sezon boyunca 'SÖZ VER'meye ve suya sahip çıkmaya çağırdı. https:// ibfk.com.tr/soz-ver adresine giderek manifestoya isim yazmanın yeterli olacağı vurgulandı. Turuncubeyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "SÖZ VER" kampanyası etrafında iletişim çalışmaları ve iş birliklerine sezon içerisinde de devam edeceğini hatırlattı.

BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Söz Ver kampanyası ile suyun güncel durumuna ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2030'a kadar ulaşılması planlanan Temiz Su ve Sanitasyon (6. Amaç), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12. Amaç), İklim Eylemi (13. Amaç) ve Sudaki Yaşam (14. Amaç) Küresel Amaçlar'ı etrafında kullanılabilir suyun azalmasından kaynaklı tehlikelere dikkat çekiliyor.

DÜNYADA BİR İLK

Şahika Encümen ile formayı İstanbul Boğazı'nın sularının altında tanıtan Medipol Başakşehir, tanıtımın canlı yayınlanmasıyla dünyada bir ilke imza attı.

ÇEKİLİŞLE HEDİYELER OLACAK

Kampanyaya katılanları ise sezon boyunca yapılacak çekilişlerle dağıtılacak birçok sürpriz hediye ve deneyimler bekliyor. Kullanıcılar aynı zamanda verdikleri sözleri kişisel sosyal medyalarında paylaşarak takipçilerine duyuracaklar.

REAL BETİS'LE BULUŞTULAR

Çevresel sürdürülebilirlik mesajlarını alternatif formalarında taşıyan Medipol Başakşehir, Real Betis ile bir araya geldi. "Promise to Go Forever Green" kampanyası boyunca çevre konularında mesajlar verdiler. Forever Green projesinin Genel Müdürü Rafael Muela, "Çevreci bir kulüp olan Real Betis ve çevre odaklı projemiz Forever Green için Başakşehir'le yaptığımız bu iş birliğini büyük bir fırsat oldu. Aynı çevreci felsefeyi taşıyan ve farkındalığı arttırabileceğimiz kulüplerle karşılaşmak çok sevindirici."

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