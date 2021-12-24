Haberler Barcelona Barcelona'da Yusuf Demir için karar verildi

Barcelona'da Yusuf Demir için karar verildi

Barcelona'nın sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili karar verildi. Ronald Koeman döneminde zaman zaman forma şansı bulan yıldız futbolcu için satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 13:33
Barcelona'da Yusuf Demir için karar verildi

Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Yusuf Demir, Ronald Koeman döneminde zaman zaman şans bulmuştu. Xavi yönetimindeki Barça, genç oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Barcelona'da Yusuf Demir için karar verildi

Marca gazetesi, Yusuf Demir için yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Gazeteye göre şu ana kadar 9 maça çıkan futbolcu bir maçta daha forma giyerse Barcelona oyuncunun 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.

Barcelona'da Yusuf Demir için karar verildi

Yusuf Demir'i kadroda düşünmeyen Barcelona oyuncuya 10. maçta oynama şansını vermeyecek. Böylece Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Yusuf Demir'in adı Bundesliga kulüpleriyle anılıyor.

Barcelona'da Yusuf Demir için karar verildi

BARCELONA'DA NE YAPTI

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi. La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

DİĞER
Son Dakika Haberi: Galatasaray'dan yılın takası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı İstanbul'a geldi
Faruk Tınaz'ın eşinden kan donduran 'doktor ihmali' iddiası! 56 yaşında hayata veda eden Faruk Tınaz neden öldü?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor