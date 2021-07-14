Haberler Barcelona Son dakika transfer haberi: Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı! Sözleşme 2 yıllık

Son dakika transfer haberi: Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı! Sözleşme 2 yıllık

Son dakika transfer haberi: İspanya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Anadolu Efes'ten ayrılan milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı. Barça, Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:48
Son dakika transfer haberi: Barcelona Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı! Sözleşme 2 yıllık

İspanya Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Joan Laporta ile bir araya gelen 29 yaşındaki basketbolcunun, 2 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Milli basketbolcunun daha sonra kulüp müzesini ve Nou Camp Stadı'nı gezdiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Dörtlü Final maçlarında performansını artıran milli oyuncu, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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