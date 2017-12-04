 Suarez: "Sessizken rahatsız hissediyorum" – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Suarez: "Sessizken rahatsız hissediyorum"

    Suarez: "Sessizken rahatsız hissediyorum"

    Barcelona'nın yıldız golcüsü Luis Suarez, İspanyol basınına verdiği özel röportajda kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

    Sahada sergilediği agresif ve hırçın tavrın nedenini açıklayan Luis Suarez, hakkında çıkan iddialara da cevap verdi.

    ''Sahadayken her saniye mücadele ederim. Bu nedenle şu an bulunduğum yerdeyim. Zaman zaman hırçınlaştığımı farkediyorum ve kendimi dizginlemeye çalışıyorum ama bu benim için neredeyse imkansız. Çünkü her an mücadele ediyorum. Sahada sessizken rahatsız hissediyorum" diyen Suarez, saha içindeki haliyle dışındaki arasında büyük fark olduğunu ise şu sözlerle dile getirdi:

    "Bu halim sadece saha içinde. Dışarıda çok sakin, güler yüzlü bir insanım. Arkadaşlarıma sorabilirsiniz..."

    Neymar'ın Real Madrid'e transferiyle ilgili iddialar hakkındaki soruya da cevap veren Suarez "Neymar'ın nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Barcelona'ya hayran bir oyuncu. Neymar asla Real Madrid'de forma giymez" şeklinde konuştu.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:49
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