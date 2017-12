Sahada sergilediği agresif ve hırçın tavrın nedenini açıklayan Luis Suarez, hakkında çıkan iddialara da cevap verdi.

''Sahadayken her saniye mücadele ederim. Bu nedenle şu an bulunduğum yerdeyim. Zaman zaman hırçınlaştığımı farkediyorum ve kendimi dizginlemeye çalışıyorum ama bu benim için neredeyse imkansız. Çünkü her an mücadele ediyorum. Sahada sessizken rahatsız hissediyorum" diyen Suarez, saha içindeki haliyle dışındaki arasında büyük fark olduğunu ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bu halim sadece saha içinde. Dışarıda çok sakin, güler yüzlü bir insanım. Arkadaşlarıma sorabilirsiniz..."

Neymar'ın Real Madrid'e transferiyle ilgili iddialar hakkındaki soruya da cevap veren Suarez "Neymar'ın nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Barcelona'ya hayran bir oyuncu. Neymar asla Real Madrid'de forma giymez" şeklinde konuştu.