 Arda Turan'dan kötü haber – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Arda Turan'dan kötü haber

    Arda Turan'dan kötü haber

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi.

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Türkiye Milli Takım kampında yaşadığı sol ayak bileğindeki sakatlığın tekrarladığı belirtildi. La Liga ekibinde şanssız bir sezon geçiren Arda'nın iyileşme sürecinin tedaviye vereceği cevaba göre belli olacağı aktarıldı.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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