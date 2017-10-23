Arda Turan'dan kötü haber
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığının nüksettiği bildirildi.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Türkiye Milli Takım kampında yaşadığı sol ayak bileğindeki sakatlığın tekrarladığı belirtildi. La Liga ekibinde şanssız bir sezon geçiren Arda'nın iyileşme sürecinin tedaviye vereceği cevaba göre belli olacağı aktarıldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:18
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Arda Turan'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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