Olympiakos-Milan maçını takip etmek için tıklayınız...

Olympiakos-Milan maçı için geri sayım sona eriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanırken futbolseverler, iki köklü Avrupa kulübünün karşılaşmasını yakından takip ediyor. İtalya futbolunun önemli temsilcilerinden Milan, Yunanistan deplasmanında Olympiakos karşısında puan mücadelesi verecek. Avrupa kupalarında önemli bir geçmişe sahip olan Milan, bu sezon Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. İlk dört haftada üç mağlubiyet yaşayan İtalyan temsilcisi, topladığı 3 puanla lig aşamasının alt sıralarında bulunuyor. Olympiakos ise 10 puanla üst sıralarda yer alıyor. İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede Milan, deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst tura yükselme umutlarını güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Olympiakos ise taraftarı önünde kazanarak ilk sekiz içerisindeki konumunu korumayı hedefliyor. Olympiakos-Milan maçına dair detaylar fotomac.com.tr'de...

OLYMPIAKOS-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Olympiakos-Milan karşılaşması 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı.

OLYMPIAKOS-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Milan karşılaşması Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

MILAN AVRUPA'DA ÇIKIŞ ARIYOR

Milan, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada istediği performansı ortaya koyamadı. Üç mağlubiyet alan İtalyan ekibi, yalnızca bir galibiyet elde ederek 3 puanda kaldı.

Bu nedenle Olympiakos deplasmanı, Milan'ın lig aşamasındaki geleceği açısından önem taşıyor. Kırmızı-siyahlılar, Yunanistan'dan alacağı galibiyetle üst tura yükselme yarışında yeniden avantaj yakalamak istiyor.

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