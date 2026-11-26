Sakatlığını atlattıktan sonra Aston Villa karşısında 90 dakika sahada kalan Ismail Jakobs'un da Beşiktaş karşısında görev yapabilecek durumda olduğu belirtildi.

Milli takımdan sakat dönen ve Samsunspor ile Aston Villa maçlarında forma giyemeyen Roland Sallai'nin durumu ise yakından takip ediliyor.