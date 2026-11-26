Galatasaray'a derbi öncesi Deniz Gül ve Victor Osimhen müjdesi!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ligin zirvesinde yer alan sarı kırmızılılar zorlu derbiden galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Dev mücadele öncesi Galatasaray'da gözler sakat oyuncuların son durumuna çevrildi. Formasından uzak kalan Victor Osimhen ve ameliyat olan Deniz Gül'ün son durumları belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 13:02
Milli futbolcunun, yüzünü koruyan özel bir maskeyle mücadelede forma giyebileceği değerlendiriliyor.
Aynı karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın sağlık kontrolleri de gerçekleştirildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, derbide forma giyebilmesi konusunda olumlu bir tablo ortaya çıktı.
Sakatlığını atlattıktan sonra Aston Villa karşısında 90 dakika sahada kalan Ismail Jakobs'un da Beşiktaş karşısında görev yapabilecek durumda olduğu belirtildi.
Milli takımdan sakat dönen ve Samsunspor ile Aston Villa maçlarında forma giyemeyen Roland Sallai'nin durumu ise yakından takip ediliyor.
OSIMHEN İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ
Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen isimlerin başında Victor Osimhen geliyor.
Nijeryalı golcü, sakatlığının ardından sahada koşulara başladı.
Trt Spor'un haberine göre; derbiye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmayan yıldız futbolcunun, Beşiktaş karşılaşmasının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşen tek isim Rafael Leao oldu.
Portekizli futbolcunun takıma dönüşünün ise AEK karşılaşması öncesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşen tek isim Rafael Leao oldu.
Portekizli futbolcunun takıma dönüşünün ise AEK karşılaşması öncesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Galatasaray'da derbi öncesi sakat oyuncuların durumundaki olumlu gelişmeler teknik heyeti sevindirirken, özellikle Osimhen'in son durumu maç saatine kadar yakından takip edilecek.
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