Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi kim oldu? Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşma öncesinde merakla beklenen hakem ataması açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde görev alacak hakemi duyurdu. TFF'nin açıkladığı görevlendirmeye göre 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak derbide Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşma, iki takımın ligdeki konumları nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi kim?

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLDU?

30 Kasım 2026 tarihinde oynanacak derbiyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN YARDIMCI HAKEMLERİ KİMLER?

Dev derbide Oğuzhan Çakır'ın yardımcıları Anıl Usta ve Bersan Duran olacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Alper Akarsu üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR?

Derbi öncesinde iki takımın ligdeki puan durumu da karşılaşmanın önemini artırıyor. Galatasaray, 12 haftada topladığı 31 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor. Beşiktaş ise aynı maç sayısında 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İki ezeli rakip arasındaki puan farkı 6.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan FIFA kokartlı hakemlerden biri. Süper Lig'de üst düzey karşılaşmalarda görev alan Çakır, 2026-2027 sezonunda da lig müsabakalarında düdük çaldı.

👉 Siyah-beyazlı ekip, sahasında kazanması durumunda farkı 3 puana indirebilecek. Galatasaray ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki avantajı korumayı amaçlıyor.