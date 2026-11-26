TRT 1 canlı izle ekranı, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ın mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1 canlı yayın bağlantısını ve maçın başlama saatini araştırıyor. Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT'nin resmi yayın akışında da karşılaşmanın saat 20.45'te ekrana geleceği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI TRT 1'DE Mİ?

Evet. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücretli spor paketi satın almadan televizyonlarından izleyebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını farklı cihazlardan izleyebilir.

Televizyondan: TRT 1 kanalını televizyonunuzun uydu veya kablo yayın listesinden açabilirsiniz.

Bilgisayardan: TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ve yayın akışı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Cep telefonu ve tabletten: TRT'nin dijital yayın hizmetlerinden ve desteklenen mobil uygulamalardan TRT 1 yayınını takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta mücadelesi 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA GALİBİYET ARIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanarak Avrupa Ligi'nde üst sıralara yükselmek istiyor. Geride kalan dört karşılaşmada 7 puan toplayan Beşiktaş, haftaya sekizinci sırada girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva karşısında galibiyetle yoluna devam etmek istiyor! ⚫⚪ Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva mücadelesi bugün saat 20.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de.📺 https://t.co/HRObh7pDsU — TRT 1 (@trt1) November 26, 2026

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6