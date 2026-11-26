UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın aynı organizasyonda mücadele etmesi, futbolseverleri heyecanlandıran bir ihtimali de beraberinde getirdi. İki temsilcimizin başarılı sonuçlarla yoluna devam etmesiyle birlikte Devler Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşanıp yaşanamayacağı araştırılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off oynuyor. 25-36. basamaklarda yer alan takımlar ise organizasyona veda ediyor. UEFA'nın 26 Kasım 2026 tarihli güncel puan durumuna göre Galatasaray 9 puanla 14. sırada, Fenerbahçe ise 8 puanla 16. basamakta bulunuyor. İki temsilcimiz de mevcut tabloda play-off turuna seri başı olarak katılabilecek durumda.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY PLAY-OFF TURUNDA EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Mevcut sıralamaya göre iki takımın play-off turunda birbirleriyle karşılaşması mümkün değil.

UEFA'nın 2026-2027 sezonu kura sistemine göre 9-16. sıralar arasındaki takımlar seri başı, 17-24. sıralardaki takımlar ise seri başı olmayan ekipler olarak belirleniyor.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluşturuluyor:

9 veya 10. sıradaki takımlar, 23 veya 24. sıradaki takımlarla eşleşiyor.

11 veya 12. sıradaki takımlar, 21 veya 22. sıradaki takımlarla karşılaşıyor.

13 veya 14. sıradaki takımlar, 19 veya 20. sıradaki takımlarla eşleşiyor.

15 veya 16. sıradaki takımlar, 17 veya 18. sıradaki takımlarla karşılaşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ MAÇ KALDI?

2026-2027 sezonunda lig aşamasında her takım toplam 8 karşılaşma oynuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, beşinci hafta itibarıyla beşer maç oynadı. Önlerinde üçer karşılaşma daha bulunuyor.

Dolayısıyla iki temsilcimizin lig sıralaması henüz kesinleşmiş değil. Kalan maçlarda alınacak sonuçlar hem doğrudan son 16 ihtimalini hem de play-off kura avantajını belirleyecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

26 Kasım itibarıyla Galatasaray 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AYNI ÜLKEDEN TAKIMLAR EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Evet. UEFA'nın eleme aşaması kura kuralları aynı ülke takımlarının karşılaşmasına izin veriyor.