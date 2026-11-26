UEFA kulüpler sıralamasında değişiklik! Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanının sona ermesiyle kulüpler sıralaması güncellendi. Haftayı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elde ettiği sonuçlar, UEFA kulüpler sıralamasına da yansıdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 15:46
Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle geçerek haftayı üç puanla tamamladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel kulüpler sıralamasına göre Fenerbahçe, elde ettiği galibiyetin ardından 64 bin 750 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
GALATASARAY İKİ BASAMAK YÜKSELDİ
Galatasaray ise 50 bin 500 puana ulaşarak sıralamada iki basamak yükseldi ve 42. sıraya yerleşti.
TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMADAKİ YERİ
Güncellenen listede diğer Türk kulüplerinin sıralamaları da belli oldu.
Başakşehir 98, Beşiktaş 120, Trabzonspor 147, Samsunspor 164, Adana Demirspor 167, Sivasspor 168 ve Konyaspor 169. sırada yer aldı.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA İLK 10
UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde Bayern Münih, 133 bin 500 puanla yer aldı.
Alman ekibini 133 bin puanla Arsenal ve 130 bin 500 puanla Real Madrid takip etti.
İlk 10'daki takımlar ve puanları şöyle:
Bayern Münih – 133 bin 500 puan
Arsenal – 133 bin puan
Real Madrid – 130 bin 500 puan
PSG – 128 bin puan
Inter – 121 bin puan
Barcelona – 112 bin 250 puan
Manchester City – 111 bin 500 puan
Liverpool – 111 bin puan
Borussia Dortmund – 103 bin 750 puan
Bayer Leverkusen – 97 bin puan
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