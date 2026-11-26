Archie Brown'un serbest kalma bedeli belli oldu! Premier Lig devleri sıraya girdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek dev bir zafere imza atan Fenerbahçe'de, gözler takımın parlayan yıldızlarına çevrildi. Gösterdiği üst düzey performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 23 yaşındaki yıldız futbolcu için Premier Lig ekipleri şimdiden bilgi almaya başladı. Genç oyuncunun sözleşmesindeki hem kış hem de yaz döneminde geçerli olan o kritik madde ortaya çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 14:30
Shakhtar Donetsk engelini kayıpsız aşarak Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını iyice güçlendiren Fenerbahçe'de, sergilenen futbol kulübe Avrupa devlerinin dikkatini çekti ve transfer hareketliliği başlattı.
Fenerbahçe'nin bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği dirençli oyunun başrolündeki isimlerden biri ise kuşkusuz İngiliz sol bek Archie Brown oldu.
Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, yüksek maç temposuna rağmen fiziksel kalitesiyle fark yaratıyor.
Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üst düzey rakiplere karşı sergilediği soğukkanlı savunma performansı, Archie Brown'ı Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç savunmacılarından biri yaptı.
1.90'lık boyuna rağmen yüksek hızı ve atletizmiyle dikkat çeken İngiliz oyuncu, savunma arkasına atılan toplarda kademe anlayışıyla rakiplerine geçit vermiyor.
Sadece savunma güvenliğiyle değil, sol kanattan yaptığı bindirmeler ve geçiş hücumlarında takımı ileri taşıyan driplingleriyle de Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliğini artırıyor.
23 yaşındaki sol bekin bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı ve etkileyici grafik, ülkesi İngiltere'de de geniş yankı uyandırdı.
Avrupa basınında yer alan son bilgilere göre; Premier Lig kulüpleri, Fenerbahçe'nin yıldız ismi için şimdiden bilgi almaya ve nabız yoklamaya başladı.
Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Archie Brown'ın kontratında dikkat çeken bir serbest kalma maddesinin yer aldığı öğrenildi.
SkySports'un haberine göre; genç yıldızın sözleşmesinde yaklaşık 23 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli bulunuyor.
Söz konusu 23 milyon euroluk serbest kalma maddesinin hem yaklaşan kış transfer döneminde hem de yaz transfer penceresinde geçerli olması, İngiliz kulüplerinin iştahını daha da kabartıyor.
Kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanan 23 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekiplerinin ilgisi somutlaşırken, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısının resmi tekliflerle çalınması bekleniyor.
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